نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من المحافظات.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى :-

ففى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط (2 مصنع أسمدة ومخصبات زراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (2148 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية) مغشوشة ، بدون بيانات ، مجهولة المصدر ، منتهية الصلاحية - (2000 عبوة فارغة) تحمل علامات تجارية لشركة مرخصة "غش تجارى" - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .



و فى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (20) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



كما تم ضبط (1) قضية مكبرات صوت "ضوضاء" بالمخالفة لقانون البيئة بشأن التلوث السمعى .



و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (1) قضية بمخالفة (القيادة بدون رخصة) بالمخالفة لقانون الملاحة.



كما تم ضبط (11) قضية فى مجال الثروة السمكية "جوابى صيد مخالف" بالمخالفة لقانون الصيد.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .