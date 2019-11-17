ضبط 220 قطعة سلاح نارى و270 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 220 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 197 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(20) بندقية آلية، و (4) بنادق رصاص، و (45) بندقية خرطوش، و (17) طبنجة، و (134) فرد محلى، و (307) طلقة مختلفة الأعيرة، و (15) خزينة متنوعة، و (268) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86287) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(371) حكم جناية، , (24765) حكم حبس جزئى، و (4871) حكم حبس مستأنف، و (44527) حكم غرامة، و (11753) حكم مخالفة .



ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (270) قضية مخدرات بحوزة (286) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 49,010 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 13,562 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,604 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 490 جرام )، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 80 جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,875 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 255 جرام)، و عدد (7589) قرص مخدر .



وفى سياق متصل فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تمضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين ، إرتكبوا (31) حادث.



ففى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (58) متهم.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



فيما تم إعادة ( سيارة – 21 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم .



كما تم ضبط (273) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28634) مخالفة مرورية .



ففى مجال فحص السائقين تم فحص (76) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (7) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.