ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية الوراق الإرهابية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
أحمد مهدي
تستكمل الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية.

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وشرع المتهمان وثالث متوفى فى قتل قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

إيران.. البرلمان يدرس إلغاء قرار رفع أسعار الوقود بعد اشتعال التظاهرات

حالات يجوز قراءة القرآن فيها بدون وضوء

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

وصفة سحرية لـ تبييض الأسنان في دقائق

30 ضحية في عام .. تفاصيل سقوط عصابة خطف فتيات الريكلام ومعاشرتهن بالإكراه في الجيزة.. التحريات: المتهمون يستولون على هواتف الضحايا ويشترطون لإطلاق سراحهن استدراج فتاة أخرى لاغتصابها

في أول تعليق على أزمة البنزين..خامنئي للمتظاهرين: القرار سينفذ وأنتم أعداء إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن

غيث .. شمال السعودية يتحول للون الأبيض بفعل تساقط الثلوج

وداعا للتسوس.. المعارضة البريطانية تستغل ألم الأسنان لجذب الناخبين