تعرف على أفضل الطرق لإرسال ملفات ضخمة إلى أشخاص آخرين



وتختار الملف اللذي تريد ان ترسله إلى الشخص الآخر، وذلك ويكون حجم الملف بحد أقصى 2 جيجا بايت ثم تكتب ايميلك الشخصي وايميل الشخص المرسل له ثم تضغط على نقل transfer.



وهناك طريقة أسهل بدلا من كتابة الايميلات وهو أن تختار خيارا آخر من الموقع وهو تحويل الملف المرسل الى رابط تستطيع نسخه وإعطائه لأكثر من شخص.



في حالة كتابة الايميلات سيكون لديك إخطار على بريدك الإلكتروني باكتمال رفع الملف واخطار في حالة بدء الشخص المرسل له تنزيل ذلك الملف



ويكون عمر الرابط لمدة اسبوع وبعد ذلك ينتهي عمل الرابط ولا يعمل.



يقدم الموقع WeTransfer خدمة بمصاريف نقدية لجعل عمر الرابط يعيش للابد او لمدة انت تحددها، كما انه يرفع من حجم الملف المرسل من 2 جيجا الى 20 جيجا بايت بجانب ان تكون لك مساحة تخزين لك حجمها 1 تيرا بايت "1000 جيجا بايت".



والجدير بالذكر أنا هناك عدة مواقع تعمل بنفس الكيفية مثل Smash و Dropbox و متصفح Firefox.

إذا كان لديك ملف ضخم وتريد إرساله إلى شخص آخر فهناك طرق مخصصة لذلك، حيث إن خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive وغيرها توفر مشاركة الملفات، ولكن بوضع حد أقصى للملف، والتي قد تكون عائقا أمام مشاركة أو إرسال الملفات الضخمة.ومن ميزة تلك الطرق أنها لا تتطلب أي إعدادات معقدة أو تثبيت أي برنامج جهازك الخاص، مادام ملفاتك الضخمة خالية من أي فيروسات، فما عليك إلا أن تتبع خطوات بسيطة جدا لنقلها إلى شخص آخر، وإليك بعض تلك المواقع التي ستكون مفيدة لذلك:WeTransferWeTransfer هو اسم من المحتمل أن يكون مألوفًا لأي شخص حاول مشاركة الملفات على شبكة الإنترنت، ويعد الخيار الأفضل لتلك المهمة، كل ما عليك هو ان تدخل على الموقع من اي متصفح wetransfer.com.