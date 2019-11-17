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حوادث

اليوم.. محاكمة محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:04 ص
محمد راجح قاتل محمود
محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة
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محمد امين
تستكمل اليوم محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا سماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.


كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه
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