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توك شو

بتقديم كفنين وذبيحتين.. النائب سعد الجمال ينهي خصومة ثأرية بالجيزة.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:51 م
اللواء سعد الجمال
اللواء سعد الجمال
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توك شو
عرض الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو من جلسة الصلح، التى تمت بين أبناء العم من عائلة أبو عريضة بمركز الصف، بالجيزة.

وأضاف، أحمد دياب، خلال تقديمه ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن النائب سعد الجمال، رئيس البرلمان العربى، مساعد رئيس حزب الوفد، قام بإنهاء الخلاف، موضحًا أن الجمال تدخل من قبل فى إتمام الصلح بين مئات العائلات فى الجيزة.

تمكن النائب سعد الجمال، رئيس البرلمان العربى، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس النواب، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العم من عائلة أبو عريضة بمركز الصف، وإتمام الصلح بين الطرفين بتقديم كفنين وذبيحتين، فى حضور ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وحشد شعبى يبلغ الـ 3 آلاف شخص من أهالى جنوب الجيزة.

وحضر الجلسة اللواء عماد حمدى مساعد مدير أمن الجيزة، واللواء محمود شوقى مساعد مدير أمن الجيزة، ومن أعضاء مجلس النواب النائب عصام إدريس، النائب رشدى همام، واللواء النائب هاني أباظة، النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، النائب محمد مدينة، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
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