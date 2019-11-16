بتقديم كفنين وذبيحتين.. النائب سعد الجمال ينهي خصومة ثأرية بالجيزة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو من جلسة الصلح، التى تمت بين أبناء العم من عائلة أبو عريضة بمركز الصف، بالجيزة.





وأضاف، أحمد دياب، خلال تقديمه ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن النائب سعد الجمال، رئيس البرلمان العربى، مساعد رئيس حزب الوفد، قام بإنهاء الخلاف، موضحًا أن الجمال تدخل من قبل فى إتمام الصلح بين مئات العائلات فى الجيزة.





تمكن النائب سعد الجمال، رئيس البرلمان العربى، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس النواب، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العم من عائلة أبو عريضة بمركز الصف، وإتمام الصلح بين الطرفين بتقديم كفنين وذبيحتين، فى حضور ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وحشد شعبى يبلغ الـ 3 آلاف شخص من أهالى جنوب الجيزة.



