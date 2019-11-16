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وليد طوغان: تركيا الآن على قائمة أسوأ 7 دول في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد وليد طوغان، المتخصص في الشأن التركي، أن تركيا الآن ضمن أسوأ قائمة 7 دول في العالم، فيما يتعلق في حقوق الانسان، وهذا بسبب قيام تركيا بجرائم حرب في شمال سوريا.

وأضاف "طوغان"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن تركيا قامت بما كل ما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية في الأراضي السورية، وتعمل الآن على ابتزاز الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تركيا تبتز الاتحاد الأوربي الآن، من خلال اعادة بعض العناصر الداعشية الأوربية الأصل إلى دول الاتحاد الأوربي، في محاولة منها لتلافي العقوبات التي يخطط لفرضها الاتحاد الأوربي، ولكنه لا يعتقد أن هذا الامر سينجح لأن النظام التركي يتهاوى الآن.
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