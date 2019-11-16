صدمة لـ شوقي غريب.. إصابة أكرم توفيق في تدريبات اليوم

شهد تدريب المنتخب المصري الأوليمبي تحت قيادة قيادة شوقي غريب تعرض أكرم توفيق لاعب خط الوسط لكدمة قوية في الركبة خلال مران الفراعنة اليوم على ملعب بتروسبورت.





وجاءت لكدمة في الركبة اليمنى وغادر بعدها المران حيث خضع للفحص من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.





وأدي منتخب أوليمبي الفراعنة مرانا قويا فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس استعدادا للقاء جنوب إفريقيا فى البطولة الإفريقية.



