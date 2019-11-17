نيفين جامع: 160 مليون جنيه استثمارات مشروع السيارات المتنقلة

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جملة استثمارات مشروع توزيع السيارات المتنقلة الخاصة ببيع السلع للمواطنين بسعر مخفض؛ تبلغ 160 مليون جنيه تشمل 1000 سيارة متنقلة علي مدي 6 مراحل .



ذكرت " جامع" في تصريحات لها، أن المراحل الـ5 السابقة استهدفت توزيع 250 سيارة علي الشباب و المرأة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه.



أضافت " جامع" أن مشاركة المرأة في المرحلة السادسة من المشروع تسعي لمشاركة المرأة فيه بقوة بدون الاقتصار علي الرجال فقط.

