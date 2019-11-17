ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نيفين جامع: 160 مليون جنيه استثمارات مشروع السيارات المتنقلة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
جامع
جامع
Advertisements
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جملة استثمارات مشروع توزيع السيارات المتنقلة الخاصة ببيع السلع للمواطنين بسعر مخفض؛ تبلغ 160 مليون جنيه تشمل 1000 سيارة متنقلة علي مدي 6 مراحل .

ذكرت " جامع" في تصريحات لها، أن المراحل الـ5 السابقة استهدفت توزيع 250 سيارة علي الشباب و المرأة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه.

أضافت " جامع" أن مشاركة المرأة في المرحلة السادسة من المشروع تسعي لمشاركة المرأة فيه بقوة بدون الاقتصار علي الرجال فقط.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها تقليص قائمة الواردات

نيفين جامع : نعمل على تحليل قائمة الواردات وتصنيع المنتجات محليا

خلال رئاسة أبوالعينين لجلسة الصناعة.. مسئولون وخبراء يؤكدون: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والحوافز الاستثمارية الحالية لا تكفي

نيفين جامع: نبحث تصنيع المنتجات المستوردة محلياً

وزير التموين يسلم 250 سيارة لطرح السلع بأسعار مخفضة للشباب بالمحافظات ..فيديووصور

ترشيحاتنا

رغم وفاته.. عودة شخصية بول ووكر إلى أفلام Fast Furious

أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام.. فيديو

وزير الري السوداني يعلن التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

اخبار الحوادث | عصابة الخليجي اغتصبوا 30 فتاة بالاستدراج.. سائق يهشم رأس سيدة حملت سفاحا منه

مدرب الزمالك السابق: الوسط الرياضي ملغم وسينفجر فى أي لحظة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيث .. شمال السعودية يتحول للون الأبيض بفعل تساقط الثلوج

وداعا للتسوس.. المعارضة البريطانية تستغل ألم الأسنان لجذب الناخبين

رغم وفاته.. عودة شخصية بول ووكر إلى أفلام Fast Furious