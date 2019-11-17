ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. معرض لبيع مستلزمات البيت برعاية الضرائب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
حمدي
حمدي
Advertisements
علياء فوزي
أعلن حمدى أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح معرض لمستلزمات البيت بمصلحة الضرائب المصرية، اليوم ، الأحد، برعاية رئيس المصلحة عبد العظيم حسين عبد العظيم بمقرها بالمعادي لتلبية احتياجات العاملين، وذلك بأسعار تنافسية وبجودة عالية تشجيعا للصناعة الوطنية.

وقال أحمد، إن المعرض يعد أحد الأنشطة الهامة التى تنظمها الشركة لتلبية احتياجات العاملين بالجهات والمصالح الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار أقل من السوق بما يترواح من 10% إلى 50% وبالتقسيط حتى 36 شهرا بدون مقدم بفائدة أقل من 1% شهريا بضمان البنوك المصرية.

وأضاف رئيس شركة الأزياء الراقية، أن السلع المعروضة من المنتجات ذات الجودة العالية وأبرزها الأجهزة الكهربائية ولمبات الليد والأدوات المنزلية والمفروشات والسجاد والملابس الجاهزة.

ويستهدف المعرض تشجيع المنتج المحلى ودعم الصناعات الوطنية فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير مستلزمات البيت المصرى بأفضل الأسعار وبالجودة العالية.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض الأزياء الراقية لمستلزمات البيت بمصلحة الضرائب.. الأحد

افتتاح معرض الأزياء الراقية لمستلزمات البيت بمصلحة الضرائب.. غدا

رئيسا بنكا مصر والقاهرة يشاركان بمعرض جرافيتي إيجيبت

ترشيحاتنا

محمد حلمي: عاقبت حازم إمام بسبب سكينة باسم وبعدها أجبرت على الاستقالة

قرار اتحاد الكرة ظالم.. أحمد موسى ينفعل بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

متحدثا بالإنجليزية .. رسالة تركي آل الشيخ لـ ميسي .. فيديو

بـ 5 جنيهات.. وصفة سريعة ومجربة للتخلص من إسمرار المناطق الداكنة

اشتروها الآن.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وكبار السن.. فيديو

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد