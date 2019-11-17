غدا.. معرض لبيع مستلزمات البيت برعاية الضرائب

أعلن حمدى أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح معرض لمستلزمات البيت بمصلحة الضرائب المصرية، اليوم ، الأحد، برعاية رئيس المصلحة عبد العظيم حسين عبد العظيم بمقرها بالمعادي لتلبية احتياجات العاملين، وذلك بأسعار تنافسية وبجودة عالية تشجيعا للصناعة الوطنية.



وقال أحمد، إن المعرض يعد أحد الأنشطة الهامة التى تنظمها الشركة لتلبية احتياجات العاملين بالجهات والمصالح الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار أقل من السوق بما يترواح من 10% إلى 50% وبالتقسيط حتى 36 شهرا بدون مقدم بفائدة أقل من 1% شهريا بضمان البنوك المصرية.



وأضاف رئيس شركة الأزياء الراقية، أن السلع المعروضة من المنتجات ذات الجودة العالية وأبرزها الأجهزة الكهربائية ولمبات الليد والأدوات المنزلية والمفروشات والسجاد والملابس الجاهزة.



ويستهدف المعرض تشجيع المنتج المحلى ودعم الصناعات الوطنية فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير مستلزمات البيت المصرى بأفضل الأسعار وبالجودة العالية.



