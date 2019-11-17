حوادث وضحايا.. مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بدمنهور.. وإصابة 6 بكدمات وكسور في حادث تصادم بمركز أبوحماد

مصرع صياد في ميناء الأتكة بالسويس

تفاصيل تخلص 3 أشقاء من لص تكاتك في الجيزة

لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار سرداب عليهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بشارع الصاغة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى تحت تصرف النيابة.تلقى الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من قسم شرطة دمنهور يفيد ببلاغ من أهالي منطقة الصاغة يفيد بوقوع حادث انهيار سرداب بأحد المنازل في المنطقة، وأنباء عن وقوع وفيات أسفل الانهيار.وعلى الفور انتقل المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث القسم وقوة مرافقة له والإسعاف وفرق الإنقاذ والحماية المدنية، وكشفت التحريات أن العقار انهار نتيجة التنقيب عن الآثار.وتسبب الحادث فى مصرع" بإ ص" و "ح و ك " من حوش عيسي أسفل الحفر وتم انتشال الجثتين ونقلهما الى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة ..وتحرر المحضر رقم 9838 إداري القسم 2019 بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كما لقى صياد في السويس مصرعه أثناء سحب مركب صيد على رصيف ميناء الأتكة، وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بتسليم جثة المتوفى لأسرته.كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة يفيد بمصرع الصياد محمد عبد الستار، أثناء سحب مركب للرصيف.تبين من الأخطار الذي تلقاه مدير الأمن من ميناء الاتكة، إن مراكب الصيد تدخل الى الأرصفة للتوقف، باستخدام الأوناش عن طريق ربط طرف "واير " السحب بالرصيف، وتشغيل ماكينة الونش، ليسحب المركب وتدخل بالمؤخرة على الرصيف، وهذا لانزال الأسماك او لتموين المركب.كما تبين أن الصياد المتوفى يعمل على مركب صيد واثناء سحب المركب، تجاه الرصيف التف حبل الونش على يده، وسحب جسده، وجرى نقله في سيارة إسعاف إلا أنه توفي قبل وصوله للمستشفى.فيما كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية التقنية التفاصيل الكاملة لسحل 3 أشقاء بائعا متجولا وضربه حتى الموت لاتهامه بسرقة توك توك من جراج يمتلكونه بمنطقة إمبابة.وأوضحت التحقيقات التي أجراها محمد رفعت طلبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة أن ملاك جراج بمنطقة امبابة علموا بقيام شاب بسرقة توك توك من داخل الجراج فقاموا بمطاردته وصولا لمنطقة الوراق حتى تمكنوا من ضبطه وانهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء وسحلوه في الشارع حتي اصيب بعض إصابات تمثلت في جروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد.وتبين من التحقيقات التي أجريت برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة أن المتهمين الأشقاء الثلاثة حملوا المجني عليه داخل التوك توك الذي سرقه وعادوا به إلى الجراج بإمبابة وألقوه بداخله لفترة حتى حضر مالك التوك توك لاستلامه وشاهد المجني عليه في حالة إعياء وما أن أدرك المتهمون أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة قاموا بحمله والتخلص من جثته بإحدى قرى مركز منشأة القناطر.وأجرى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة معاينة تصويرية لكافة الأماكن التي شهدت الواقعة حيث تم التوجه الى مسرح التعدي على القتيل بالضرب بالوراق وسماع شهادة عدد من شهود العيان علي الواقعة والذين سردوها كاملة ثم التوجه الي مكان احتجازه بالجراج بمنطقة امبابة والذي أكد الشاهد مالك التوك توك تواجده بداخله واخيرا إجراء معاينة لموقع العثور علي الجثة علي حافة ترعة بقرية ذات الكوم بدائرة مركز منشأة القناطر.واستعانت النيابة بخبراء الأدلة الجنائية الذين تمكنوا من الحصول علي عينات دماء من التوك توك الذي حمله به المتهمون المجني عليه للجراج لاحتجازه وكلفت المعمل الجنائي بفحصها ومضاهاتها بدماء القتيل، بالإضافة الي مطواة أداة الجريمة، واجهت النيابة المتهمين الثلاثة بالتحريات وأقوال الشهود ليعترفوا بارتكابهم الجريمة بعدما قام أحدهم بتسليم نفسه للجهات الأمنية فيما تمكنت مباحث الجيزة برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من ضبط الاخرين، وقررت النيابة حبسهم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.وفى سياق متصل أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد في حادث تصادم سيارتين، أمام كوبري الشباب بطريق أبوحماد بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم.فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أحمد زكى حكمدار جنوب الشرقية ، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أمام كوبري الشباب، دائرة مركز أبوحماد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.