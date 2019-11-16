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رياضة

فى انتظار الموافقة.. إقامة مباريات الزمالك على إستاد القاهرة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:53 م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن حصول النادى الأبيض على موافقة من هيئة إستاد القاهرة لخوض مباريات الفريق الأبيض المختلفة على إستاد القاهرة الدولي عقب نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المُقامة حاليًا فى مصر.

وأضاف المصدر أن إدارة القلعة البيضاء قامت بعد ذلك بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن الحصول على موافقة الجهات الأمنية بشأن الأمر وإن اتحاد الكرة قام بإرسال خطاب للأمن وأرسل للزمالك خطابًا بذلك.

وينقل الزمالك مبارياته المحلية والأفريقية إلى إستاد القاهرة الدولى حيث يخوض الفريق مبارياته هذا الموسم على إستاد السلام انتظارا لنهاية البطولة والعودة لخوض المباريات على إستاد القاهرة عقب الخطوة الأخيرة التى تنتظرها إدارة الأبيض وهي وصول الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لاتحاد الكرة خلال الفترة الجارية.
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