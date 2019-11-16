والي وخديوي يحتفلان غدا بمرور 150 عاما علي افتتاح قناة السويس

قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل أن المعرض المؤقت الذي ينظمه المتحف غدا الأحد بعنوان "خديوي القناة "يأتي بمناسبة مرور١٥٠ عاما علي افتتاح قناة السويس.



وكشف أن المعرض يتضمن مجموعة من القطع التي تخص الوالي محمد سعيد،والذي يمثل بادرة بداية المشروع والخديوي إسماعيل الذي تم افتتاح القناة والمشروع في عهده.



وتابع:وأبرز هذه القطع مجموعة من العملات التي تمثل ذكري افتتاح القناة ١٨٦٩م،ولوحة نادرة تمثل مشهدا من مشاهد افتتاح القناة بريشة الفنان"ادوارد ريو"،وهو الفنان الذي اتي به الخديوي اسماعيل خصيصا من فرنسا لرسم مظاهر الافتتاح والاحتفال.



وأضاف:وهذه اللوحة تعد من أندر وأبرز اللوحات التي تصور ذلك المشهد المهيب،الي جانب مجموعة من الفناجين التي تحمل اسم وصورة الخديوي "إسماعيل ولوحة زيتية نادرة له مع ولي عهده الامير محمد توفيق،واقفين امام تمثال نصفي لمؤسس الدولة العلوية محمد علي الكبير.