أستاذ أدب: أبو جعفر المنصور هدد أبو دلامة بالقتل بسبب رثاء السفاح

قال الدكتور صبرى فوزى أبو حسين، إن أبى دلامة، لم يكن له نباهة ولا ذكر كشاعر فى العصر الأموى، كونه شهد نهاية دولة بنى أمية، فلم يكونوا آخر الخلفاء فيهم مهتمين لا بالشعر ولا بالشعراء ولا بالإبداع.



وأضاف "أبو حسين" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، عبر قناة "TeN"، أن أبو دلامة كان شديد الوفاء للخليفة السفاح، لأنه من اكتشفه وجاء به من البادية وأدخله البلاط الملكى، موضحا أنه عند وفاة "السفاح" كتب قصيدة أبو دلامة قصيدة يرثيه فيها، أبكت الجميع، حتى أن أبو جعفر المنصور قال له: "إن سمعتك تقول هذه القصيدة ثانية لقطعت لسانك"، فقال له: "يا أمير المؤمنين أن الخليفة السفاح هو من جاء بى إلى هنا بعدما كنت فى البادية.



وأكد الدكتور صبرى فوزى أبو حسين، أن أبو دلامة كان مثل غيره من الشعراء، يهيم حيث مصلحته المادية، فالشعراء ليسوا مثاليين، الشعراء يهيمون ويهمه فى الأول مصلحته المادية، وعلى الرغم من ذلك فكان أبو دلامة نموذج الشعبى المميز ابن الواقع المطحون الكادح، ورغم أنه عاش مع ثلاثة من الخلفاء العباسيين الأقوياء، حيث كانوا يفضلونه على الشعراء، خاصة أبو جعفر المنصور إلا أنه كان مبذرا ومتلافا.