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بين الناس

شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لأصحاب القلوب الرحيمة: نفسي في مشروع استرزق منه

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى ناجى، البالغ من العمر 26 عامًا ، فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة فى فتح مشروع صغير يسترزق منه.

و يقول فى رسالته: أنا معاق من ذوى الاحتياجات الخاصة، حاصل على دبلوم صنايع، شعبة تركيبات ودورات كهربائية، لم أحصل على أى دعم من الدولة حتى الآن .

ويواصل: الهم زاد عندي، وحياتى تسوء كل يوم عن التاني، والسبب إعاقتى، ولا فرصة وظيفة ضمن ٥٪ المعاقين ولا ضمان، ولا «تكافل وكرامة» يخفف عنى ولو جزء بسيط من أعباء المعيشة نظرًا لأننى معاق من ذوى الاحتياجات الخاصة، مش عايز لا شفقة ولا مساعدة، كل حلمى اشتغل واصرف على أسرتي، أو افتح مشروع صغير استرزق منه .

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٨١٧٩٢٩٤٨

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