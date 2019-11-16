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رياضة

لترتيبه 13 .. تقارير عن عودة محمد نور للملاعب مع اتحاد جدة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:36 م
محمد نور
محمد نور
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محمود نوفل
كشفت تقارير صحفية عن تطورات عودة محمد نور، أسطورة اتحاد جدة، للملاعب من أجل دعم العميد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن محمد نور يزاول الكرة باستمرار مع فريق الأكاديمية التي أنشأها في مكة المكرمة، ليصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا.

وتتردد الأنباء بشأن عزم نور على الانضمام لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والبقاء مع الفريق لنهاية الموسم، قبل التوجه للعمل الإداري بالنادي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط من 9 مباريات.
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