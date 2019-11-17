4 أفلام تحدد عرضها .. فلوس تامر حسني في مواجهة لص بغداد.. دماغ رانيا يوسف تنافس استدعاء حورية فرغلى

تشهد الأيام المقبلة عرض عدد من الأفلام والتى تنافس على موسم نصف العام، حيث يستعد حاليا صناع الأفلام من أجل الترويج لأعمالهم سواء من خلال طرح الأفيشات أو البرومو الدعائية تمهيدا للعرض فى السينمات.



فى التقرير التالى نرصد أهم الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.



دماغ شيطان

استقرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "دماغ شيطان" على الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي، 25 ديسمبر المقبل، للمشاركة ضمن منافسة أفلام موسم "الكريسماس".



فيلم "دماغ شيطان" يشارك في بطولته كل من الفنان باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري ونادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم أوف إيجبت" للمنتج أحمد عبدالباسط.



وتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في ديكور خاص بالعمل باستوديو مصر، وعدد من المناطق الشعبية المتفرقة بالقاهرة في الحطابة، ومنطقة إمبابة، ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي.



ويعتبر هذا الفيلم التعاون الثاني بين باسم سمرة ورانيا يوسف، بعدما قدما سويًا مسلسل "الدولي" إخراج محمد النقلي، والذي تم عرضه في يناير الماضي.



ويجسد باسم سمرة خلال أحداث فيلم "دماغ شيطان" شخصية رجل يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات، في حين تجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية امرأة شريرة تمتلك صفات الحقد والشر والغيرة لكل المحيطين من حولها في الفيلم.



لص بغداد

أوشك فريق عمل فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى يناير المقبل، حيث يتبقى 4 أيام فقط وينتهى التصوير بالكامل، الفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



وتصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته، ومن المقرر الكشف عن تلك الأفيشات خلال أيام، بالإضافة إلى "التيزر" الرسمى الأول للعمل، كما طرحت الشركة البوستر الرئيسى لبطل العمل محمد إمام الفترة الماضية.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



استدعاء ولى عمرو

وانتهى القائمون على فيلم "استدعاء ولى عمرو" من مراحل مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للعمل استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.



وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائى للعمل، للترويج له قبل طرحه بالسينمات خلال شهر يناير المقبل.



وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل العديد من الخطوط الدرامية في إطار لايت كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس، وأن الديكور الأساسي للفيلم يتم تصويره في إحدى المدارس والتي يدور فيها نصف أحداث العمل.



"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، ومحمد لطفي،ومي كساب، وانتصار، وصبري فواز، وسماح أنور، وأماني كمال، وإيمان السيد، ومحمد يونس، وكلوديا حنا، وحمادة الليثي، ومحمد مرزبان، وندى بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، وتأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج وائل عامر، وإخراج أحمد البدري.



الفلوس

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى موسم نصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الشركة قد أعلنت من قبل عن عرضه فى منتصف العام.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



وكان تغير اسم الفيلم اكثر من مرة حيث كانت فى البداية اسم "كل سنة وانت طيب" وبعدها "الجوكر" واستقر فى النهاية على اسم "الفلوس".



والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى اكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.