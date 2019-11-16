موجز السوشيال ميديا.. ظهور نادر لـ خالد الصاوى مع زوجته.. وهبة مجدي تبهر متابعيها في إطلالة جديدة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
ظهور نادر ... خالد الصاوى مع زوجته .. ومتابعون: إيه الحلاوة دى.. شاهد
أسبوع على نهاية التصويت.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ الأكثر شعبية في أفريقيا | شاهد
تجنني.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد
نوم الظالم عبادة .. رسالة هيدي كرم في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد
لا يفضح العاشق سوى نظرته.. خالد الصاوي في إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد
ظهور نادر ... خالد الصاوى مع زوجته .. ومتابعون: إيه الحلاوة دى.. شاهد
أسبوع على نهاية التصويت.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ الأكثر شعبية في أفريقيا | شاهد
تجنني.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد
نوم الظالم عبادة .. رسالة هيدي كرم في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد
لا يفضح العاشق سوى نظرته.. خالد الصاوي في إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد