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عشية انطلاق الحملات الانتخابية.. مرشحو الرئاسة في الجزائر يوقعون ميثاق الأخلاقيات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
المرشحون الرئاسيون
المرشحون الرئاسيون في الجزائر مع رئيس سلطة الانتخابات
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أحمد محرم
وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الجزائر على "ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية"، السبت، وتعهدوا في كلمات مقتضبة بالالتزام بمحتواه.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، وقع على الوثيقة كل من رئيسي الحكومة السابقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، إلى جانب رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة.

وينص ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية على منع استخدام أماكن العبادة الإدارات العمومية والمؤسسات التربوية والتعليم والتكوين واستغلالها في الحملة.

ويتعين على المترشحين بموجب الميثاق عدم استخدام أي وسيلة ملتوية كالتهديدات أو وعود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإجبار المواطنين أو حثهم على التصويت لصالح مترشح.

وفي كلمة له، قال رئيس "السلطة الوطنية للانتخابات"، محمد شرفي، إن الميثاق ملزم لجميع المترشحين وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين الخمسة المقبولين من قبل المجلس الدستوري، غدا الأحد 17 نوفمبر، فيما يتوقع إجراء الانتخابات بتاريخ 12 ديسمبر المقبل.
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