أخبار البرلمان| علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية..وتدخل برلماني لحل أزمة النظام الجديد لتكليف الأطباء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة السبت 16 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
البرلمان يتدخل لحل أزمة النظام الجديد لتكليف الأطباء
أكد سامي المنشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن لجنة الصحة ستقوم بمناقشة أزمة نظام تكليف الاطباء الجديد يوم الاثنين المقبل للوصول بحلول جذرية تصب في مصلحة الطبيب، وذلك بعد ما أثير من جدل حول هذه القضية من جانب الأطباء والنقابة ووزارة الصحة.
علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الذباب فى المحافظات
طالب النائب محمد فؤاد، إعلان خطة الحكومة للتصدى لظاهرة انتشار الذباب فى مختلف المحافظات، وذلك للقضاء على حالة الذعر التى أصابت المواطنين، خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة، الملازمة لهذه الآفة، كأمراض الجهاز الهضمى، والتنفسى، والأمراض الصدرية والجلدية والالتهاب الرئوى، وطمأنتهم، من خلال عرض مفصل لهذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا.
قانون المعاشات الجديد..سن المعاش يثير جدلا في البرلمان مجددا قبل تطبيقه.. تفاصيل
عدل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المعاشات الجديد، الصادر في نهاية دور الانعقاد الرابع، وتصديق الرئيس السيسي عليه في أغسطس الماضي، نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظامًا آخرًا، من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، والمقرر إصدارها قبل نهاية يناير 2020.
تحرك عاجل من البرلمان لمواجهة انتشار السلع المغشوشة
تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
مصير صرف الخبز إلى أين؟ التحول للدعم النقدي يراود الحكومة.. والبرلمان يتحفظ
بدأ أصحاب المخابز توقيع تفويضات المشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق منظومة خبز جديدة بمقتضاها يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين.
صناعة البرلمان توضح فوائد توقيع عقود تجارية بين شركة الغزل والشركة الصينية
أيد فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، توقيع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمراسم التوقيع.
مقترح برلماني جديد لتحويل عنابر شركة غزل المحلة لمنطقة صناعية
أعلن النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بتحويل قطاعات عنابر الغزل والنسيج التابعة لغزل المحلة إلى منطقة صناعية.
طلب إحاطة لـ وزير الطيران حول تأخر رحلة المسافرين من روما للقاهرة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بطلب احاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى حول قرار شركة مصر للطيران بالنسبة للركاب العائدين من روما إلى القاهرة بتأخر طائرة الرحلة الخاصة بهم رقم 794 لمدة يوم كامل دون إبداء أي أسباب واضحة، ما أثار استياءً شديدًا بين الركاب.
البرلمان يتدخل لحل أزمة النظام الجديد لتكليف الأطباء
أكد سامي المنشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن لجنة الصحة ستقوم بمناقشة أزمة نظام تكليف الاطباء الجديد يوم الاثنين المقبل للوصول بحلول جذرية تصب في مصلحة الطبيب، وذلك بعد ما أثير من جدل حول هذه القضية من جانب الأطباء والنقابة ووزارة الصحة.
علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الذباب فى المحافظات
طالب النائب محمد فؤاد، إعلان خطة الحكومة للتصدى لظاهرة انتشار الذباب فى مختلف المحافظات، وذلك للقضاء على حالة الذعر التى أصابت المواطنين، خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة، الملازمة لهذه الآفة، كأمراض الجهاز الهضمى، والتنفسى، والأمراض الصدرية والجلدية والالتهاب الرئوى، وطمأنتهم، من خلال عرض مفصل لهذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا.
قانون المعاشات الجديد..سن المعاش يثير جدلا في البرلمان مجددا قبل تطبيقه.. تفاصيل
عدل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المعاشات الجديد، الصادر في نهاية دور الانعقاد الرابع، وتصديق الرئيس السيسي عليه في أغسطس الماضي، نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظامًا آخرًا، من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، والمقرر إصدارها قبل نهاية يناير 2020.
تحرك عاجل من البرلمان لمواجهة انتشار السلع المغشوشة
تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
مصير صرف الخبز إلى أين؟ التحول للدعم النقدي يراود الحكومة.. والبرلمان يتحفظ
بدأ أصحاب المخابز توقيع تفويضات المشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق منظومة خبز جديدة بمقتضاها يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين.
صناعة البرلمان توضح فوائد توقيع عقود تجارية بين شركة الغزل والشركة الصينية
أيد فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، توقيع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمراسم التوقيع.
مقترح برلماني جديد لتحويل عنابر شركة غزل المحلة لمنطقة صناعية
أعلن النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بتحويل قطاعات عنابر الغزل والنسيج التابعة لغزل المحلة إلى منطقة صناعية.
طلب إحاطة لـ وزير الطيران حول تأخر رحلة المسافرين من روما للقاهرة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بطلب احاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى حول قرار شركة مصر للطيران بالنسبة للركاب العائدين من روما إلى القاهرة بتأخر طائرة الرحلة الخاصة بهم رقم 794 لمدة يوم كامل دون إبداء أي أسباب واضحة، ما أثار استياءً شديدًا بين الركاب.