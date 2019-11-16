تعرف على خطة مجلس الأهلي لتدعيم الفرق الرياضية

أكد محمد الدماطى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة حقق جزءًا كبيرًا من برنامج عائلة الأهلي، الذي تم عرضه على الأعضاء قبل الانتخابات.





قال الدماطي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كرة القدم هي البرواز الأساسي للنادي والأمور تسير بشكل أفضل".



