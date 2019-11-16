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رياضة

تعرف على خطة مجلس الأهلي لتدعيم الفرق الرياضية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد الدماطى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة حقق جزءًا كبيرًا من برنامج عائلة الأهلي، الذي تم عرضه على الأعضاء قبل الانتخابات.

قال الدماطي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كرة القدم هي البرواز الأساسي للنادي والأمور تسير بشكل أفضل".

وأضاف : "كان هناك تراجع في البداية ولكن قمنا بتدعيمات قوية في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية وأعتقد الجماهير راضية بشكل عام عن أداء الكرة".

وأوضح: "فريق رجال اليد سيشهد تدعيمات فى الفترة القادمة، ونسير بشكل جيد في فريقي سيدات ورجال الكرة الطائرة ونسيطر بشكل جيد على البطولات، وفى كرة السلة رجال تم التدعيم بشكل جيد وإن شاء الله يتمكنوا من تحقيق إنجازات كبيرة".

وتابع: "تم السماح لمشاركة فريق السلة سيدات فى بطولة أفريقيا وسيتم تدعيمهم بمحترفه أخرى فى البطولة، وكرة اليد سيدات تسير فيها الأمور بشكل منتظم".

وقال: "هناك تطور كبير في الألعاب الفردية "اسكواش والسباحة والكاراتيه والتنس والجمباز وكرة الماء".

وأضاف: "من الناحية الانشائية أنجزنا الكثير من الملفات ولكننا تأخرنا قليلاً في فرع زايد ولكن الأمور ستسير بشكل أسرع في الفترة القادمة".

وأوضح: "في الخدمات انجزنا أيضا الكثير وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد في ملف الخدمات والإنشاءات بشكل عام".
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تعرف على خطة مجلس الأهلي لتدعيم الفرق الرياضية

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