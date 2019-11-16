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رياضة

توني كروس يقود ألمانيا لاكتساح روسيا البيضاء والتأهل لأمم أوروبا 2020

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:48 م
مباراة ألمانيا وروسيا
مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء
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إسماعيل محمود
تأهل منتخب ألمانيا رسميًا لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، وذلك بعد اكتساحه لمنتخب روسيا البيضاء بأربعة أهداف مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

افتتح جينتر التسجيل للماكينات الألمانية بهدف رائع بكعب القدم في الدقيقة 41 ، ليضيف بعدها زميله جروتزكه الهدف الثاني في الدقيقة 49 ، قبل أن يعزز توني كروس تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 55 ، ليعود بعدها موقعًا على الهدف الثاني له والرابع لبلاده في الدقيقة 83 ، ومؤمنًا تأهلهم ليورو 2020.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد المنتخب الألماني للنقطة 18 في صدارة المجموعة ، بينما توقف رصيد منتخب روسيا البيضاء عند النقطة الرابعة في المركز الرابع.
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