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محافظات

تسليم مساكن بديلة لمتضررى السيول بـ مدينة حلايب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
سلمت محافظة البحر الأحمر 34 وحدة سكنية لاهالى حلايب وسط فرحة كبيرة من الأهالى، وتفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، الوحدات والحجرات من الداخل، كما قامت بتسليم عدد من البطاطين والألحفة للحاصلين على الوحدات السكنية.

وأكدت أن اللجنة مازالت فى عملية الحصر للمتضررين من السيول، وما تم تسليمه كمرحلة أولى كان للأهالى الذين أضيرت منازلهم بشكل كامل، وسيتم الانتهاء من الحصر وتسليم جميع المتضررين، وتوفير الخدمات للمباني.

وفى ذات السياق قامت نائبة المحافظ بتفقد الوحدات السكنية التى تم تسليمها مسبقا مشددة على تركيب مواتير المياه لتلك الوحدات، وكذلك القيام بأعمال الصيانة للأضرار التى تعرضت لها المنازل عقب السيول والأمطار.
تسليم مساكن بديلة لمتضررى السيول بـ مدينة حلايب
تسليم مساكن بديلة لمتضررى السيول بـ مدينة حلايب
تسليم مساكن بديلة لمتضررى السيول بـ مدينة حلايب
تسليم مساكن بديلة لمتضررى السيول بـ مدينة حلايب
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