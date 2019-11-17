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التموين: نسعى لإنشاء 54 منطقة لوجيستية خلال 5 سنوات.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن المناطق اللوجيستية قادرة على تخزين واستيعاب سلع تقدر بـ 70 ألف سلعة، وبها أماكن لتخزين اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف إبراهيم العشماوي في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك أماكن لفرز المنتج وتعبئته وتحويله وتخزين أي سلع معمرة داخل المناطق اللوجيستية.

وتابع إبراهيم العشماوي: "المنطقة اللوجيستية لم تكن متواجدة في مصر وبدأنا في إنشائها منذ عامين، وتعمل على تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك".

وأردف ابراهيم العشماوي: "نستهدف أن يكون لدينا 54 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية خلال الـ5 سنوات القادمة، وتم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية وجار العمل على 8 مناطق لوجيستية في المستقبل القريب".
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