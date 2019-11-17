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مرأة

أسباب صادمة وراء آلام العظام عند الأطفال

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
عظام
عظام
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لمياء الياسين
يمكن أن تحدث الاضطرابات المتعلقة بالعظام والمفاصل عند الأطفال عن طريق العدوى أو الإصابة أو دون سبب معروف على الإطلاق.

تعد الالتهابات وآلام النمو المشكلة الأكثر شيوعًا التي تؤثر على عظام الأطفال، وتسبب هذه الالتهابات، البكتيريا التى تدخل جسمك بطرق مختلفة وتدور في مجرى الدم حتى تصل إلى أنسجة العظم أو المفاصل.

وأبرز أنواع مشاكل العظام والمفاصل عند الأطفال، التهاب المفاصل المعدي وهو أحد الإصابات الشائعة التي تصيب مفاصل الطفل.

تصل العدوى عادة إلى المفاصل عبر مجرى الدم وهي عدوى مؤلمة بشدة وتسبب الاحمرار والحرارة والألم في مفصل واحد يرتبط بانخفاض القدرة على تحريك المفصل وهذه الحالة تحتاج إلى عناية طبية فورية.

يتم تشخيص الحالة من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية ويتم علاجها باستخدام شفط إبرة للمفصل المصاب واستخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد أو الفم.

ويمكن بوجه عام وفقا لموقع بولد سكاى الهندى علاج ألم العظام بالمضادات حيوية وفي الحالات الشديدة يمكن من خلال الجراحة.
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