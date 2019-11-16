كورواتيا إلى يورو 2020 بثلاثية في شباك سلوفاكيا

نجح منتخب كرواتيا لنهائيات في التأهل يورو 2020 بعد الفوز على سلوفاكيا بثلاثية، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة وحقق خلالها رفقاء لوكا مودريتش الفوز بثلاثية .



منتخب كرواتيا عاد قويا في الشوط الثاني. تعادل نيكولا فلاسيك في الدقيقة الـ56، قبل أن يضيف برونو بيتكوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة الـ60.



حكم اللقاء طرد روبيرت ماك لاعب سلوفاكيا في الدقيقة الـ68 للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.



فوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة الـ17 في صدارة المجموعة الخامسة، ليتأهلوا رسميا ليورو 2020، في المقابل تجمد رصيد سلوفاكيا عند النقطة العاشرة في المركز الرابع.

