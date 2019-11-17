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فن

اخبار الفن | حقيقة أزمة ميراث هيثم أحمد زكي وإلهام شاهين تكشف سرًا جديدًا عن وفاته.. بنات أحمد زاهر تثير الجدل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


نشرت زينة عاشور زوجة المطرب عمرو دياب صورة مجمعة لتوأمها كنزي وعبدالله دياب، عبر حسابها على إنستجرام تحتفل بعيد ميلادهما سويا.


كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها وأسفها لما تعرض له الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والذى وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز 35 عامًا. 


أثارت شائعات مرض ووفاة الفنان عادل إمام جدلا واسعا فى الفترة الاخيرة وهو الامر الذى دفع الكثير من المقربين له أن ينفون ما يتردد مؤكدين أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ويكمل حياته الفنية.


أثار بنات أحمد زاهر "ملك وليلى" جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بعد احدث ظهور لها فى وداع مرحلة الطفولة ودخول مرحلة الأنوثة.


شهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة وصية الفنان الراحل هيثم أحمد زكى وتوزيع الميراث الخاص به.


تعرضت الفنانة ياسمين صبرى إلى هجوم شرس من جانب متابعيها بسبب مقطع فيديو لها مع الفنانة إسعاد يونس خلال الحلقة التي ظهرت فيها منذ أيام قليلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا.
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