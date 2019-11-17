يد المنيا يواصل تألقه ويفوز على ملوي 25 - 19 بـ الدوري الممتاز

فاز فريق كرة اليد بنادي المنيا، على ملوي، بنتيجة( 25 / 19 ) ضمن ثامن مباريات الدوري الممتاز.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على روح نجل مدرب حراس مرمى فريق المنيا وائل ابو الليل ، وشهدت المباراة تألق الفريق، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا 12 : 10 ، وواصل بعدها الفريق تألقه الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفارق 6 اهداف.



بذلك الفوز وصل فريق المنيا إلى 19 نقطة.



كما حقق فريق المرتبط الفوز ايضا على فريق ملوي بنتيحة 36 / 34 ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة.



ويقود فريق المنيا هذا الموسم هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد اكرام مدربا عاما، وائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر اخصائي علاج طبيعي، مصطفى الحسيني ومحمود خليل اداريي الفريق، بينما يقود المرتبط مكاوي سيد مديرا فنيا.

