مكتبة طامية بـ الفيوم تشارك في الحفل السنوي لـ مشروع معا من أجل تنمية مصر

شاركت مكتبة الطفل والشباب بطامية في فعاليات الاحتفال السنوي لمشروع معا من أجل تنمية مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بمعرض لمنتجات النحت علي الأخشاب والأركت والفنون التشكيلية وعدد من الندوات التثقيفية والورش لموظفي ورواد المكتبة بقيادة الفنان ماهر فريح وتحت إشراف ياسمين ضياء مدير المكتبة بالكنيسة الأسقفية بمصر كاتدرائية جميع القديسين وشمال أفريقيا بالزمالك.



حضر الحفل المطران الدكتور منير حنا رئيس أسقفية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا وفضيلة الإمام أحمد جنيدي نائبا عن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والمستشار شريف ابو طالب مساعد وزير العدل وعدد من ممثلي الوزارات والسفارات الدولية والقيادات الشعبية والتنفيذية والمشاركين في المشروع من المنيا، الفيوم، الاسكندرية، المنوفية، بورسعيد.



وفي كلمته رحب المطران بالضيوف مشيدا بأعمال وانجازات المشروع مؤكدا أن الشباب لديهم طاقة كبيرة، وقادرين على عمل المعجزات، وبالفعل حقق المشروع في السنة التجريبية قبولا ونجاحا في عشرة أماكن مختلفة بمدن القناة والقاهرة وصعيد مصر وجار العمل في ثلاثين موقعا آخرين.



وفي نهاية الحفل قام الحضور بتكريم الدكتور جمال ابو زيد منسق عام المشروع وبعض المدربين والشباب ثم تفقد الحضور عدد من المعارض للاشغال اليدوية والفنون التشكيلية واشادوا بوزارة الثقافة متمثلة في مكتبة طامية علي المجهود الرائع وحسن التعاون.



