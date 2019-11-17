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منوعات

بسبب لايك على فيسبوك.. رجل غيور يحاول إلقاء زوجته الحامل من النافذة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
حاول رجل وصف بالبلطجي إلقاء زوجته الحامل من نافذة منزله وتسبب في ثقب في رئتيها، وذلك نتيجة غيرته الشديدة عليها بعد رؤيته وضع أحد الأشخاص علامة إعجاب على صورتها الشخصية بـ فيسبوك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" حبس اشلي برازير من مدينة كنت الأنجليزية، لمدة ثلاث سنوات وتسع اشهر، جراء محاولته إلقاء حبيبته من شرفة منزلهما.

وكان المتهم البالغ من العمر 37 عامًا حمل حبيبتها وحاول إلقائها من شرفة منزلها قبل أن يهشم ضلعها.

وبدأ الخلاف بينهما عندما بصق المتهم في وجه حبيبته مرارًا وتكرارً أثناء محاولتها الفرار منه، ليصفعها بعدها بقوة على وجهها.

وتمكنت الضحية من منع نفسها من السقوط عبر النافذة عن طريق مد جسدها من خلال إطار النافذة، اثناء محاولة حبيبها إلقائها منها، وذلك قبل أن يهاجمها للمرة الثانية.

وكانت الغيرة هي السبب الرئيسي لهجوم المتهم على ضحيته، حيث اتهامها بأنها تخونه وأنها على علاقة غرامية بآخر.
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بسبب لايك على فيسبوك.. رجل غيور يحاول إلقاء زوجته الحامل من النافذة

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