بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا

أدى المنتخب الأولمبي، السبت، بقيادة شوقى غريب مرانه الأول استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء بمعنويات مرتفعة.



ونجح اولمبي الفراعنة فى تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة وتغلب فى ثلاث مباريات على مالى بهدف دون رد وعلى غانا 3*2 وعلى الكاميرون 2-1.



المران اشتمل علي ثلاث فقرات، الاحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء



وتم على هامش المران عقد محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه .



وكلف شوقى غريب الجهاز الطبي بالعمل على تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء وتأهيلهم من الناحية البدنية .

