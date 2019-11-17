ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
Advertisements
يسري غازي
أدى المنتخب الأولمبي، السبت، بقيادة شوقى غريب مرانه الأول استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء بمعنويات مرتفعة.

ونجح اولمبي الفراعنة فى تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة وتغلب فى ثلاث مباريات على مالى بهدف دون رد وعلى غانا 3*2 وعلى الكاميرون 2-1.

المران اشتمل علي ثلاث فقرات، الاحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات جزاء

وتم على هامش المران عقد محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه .

وكلف شوقى غريب الجهاز الطبي بالعمل على تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء وتأهيلهم من الناحية البدنية .
بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا
بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا
بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا
بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا
بمعنويات مرتفعة.. المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي يبدأ عمليات الإحماء قبل مواجهة مالي

الأستاذ والتلميذ.. شيتوس وشوقي غريب على موعد مع تكرار إنجاز مونديال 2001

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لغانا.. صور

الجنايني وفضل وعبدالله في مقر إقامة المنتخب الأولمبي.. صور

تعليق شوقي غريب على تأهل المنتخب الأولمبي بالعلامة الكاملة

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب الأوليمبي من السماسرة والعروض الخارجية

ترشيحاتنا

اخبار الفن | حقيقة أزمة ميراث هيثم أحمد زكي وإلهام شاهين تكشف سرًا جديدًا عن وفاته.. بنات أحمد زاهر تثير الجدل

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام.. فيديو

انتبه .. تعرف على الخطوات الصحيحة لعلاج عضة الكلب

فيديوجراف| فقد خاتم الزواج فعثر على كنز

متحدثا بالإنجليزية .. رسالة تركي آل الشيخ لـ ميسي .. فيديو

AdvertisementS

قرار اتحاد الكرة ظالم.. أحمد موسى ينفعل بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

دوري أبطال إفريقيا.. بشرى سارة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

لضمان عدم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. مدافع ليفربول السابق يقدم نصيحة لـ كلوب

صدمة لـ شوقي غريب.. إصابة أكرم توفيق في تدريبات اليوم

بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.. كوليبالي يشارك للمرة الأولى مع النجم الساحلي

بعد خلافه في فرنسا .. الفيفا يكشف موقف بنزيما للعب بقميص الجزائر

مع مكة.. محمد صلاح يُجدّد احتفاله بـ الهالوين.. شاهد

جزار الكروت الصفراء وضربات الجزاء حكما لمباراة مصر وجزر القمر.. تفاصيل

أخبار نادي الزمالك | إستاد القاهرة يحتضن مباريات الأبيض .. وشيكابالا يساعد ميتشو في التدريبات

محمد حلمي يكشف كواليس التدخل الوحيد لـ رئيس الزمالك في القرارات الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور