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مرأة

في اليوم العالمي للتسامح.. أبراج تتمتع بهذه الصفة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
اليوم العالمي للتسامح
اليوم العالمي للتسامح
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آية التيجي
في اليوم العالمي للتسامح، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء للاحتفال به يوم 16 نوفمبر من كل عام، من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور لتدعوهم إلى التسامح، يمكن أن نتحلى بالتسامح ببعض الخطوات البسيطة، أو من خلال التعرف على اشخاص يتمتعون بصفة التسامح.

قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن هناك بعض الأبراج التي يمكنها أن تتعرض للخيانة، ولكنها في الغالب تسامح في حقها، ويمكنها أن تتخطي الأمر، وكأن شيئا لم يحدث.

وأضافت منى أحمد، لـ صدى البلد، أن من أكثر هذه الأبراج التي يمكنها أن تتعرض للخيانة وتسامح، الدلو والجوزاء، حيث يمكن أن يتغاضى عن حقه في هذا الأمر ويجعل المركب تسير.

وأوضحت، أنه أحيانا يمكن لمواليد برج الحمل أن يسامح عند تعرضه للخيانة، ولكنه لا يسامح كثيرا فهو يسامح حتى ينتهي الرصيد من المحبة التي يكنها إلى الشخص الذي أمامه، ومن ثم يقوم بعمل وقفه ويبتعد فورا دون أن يلتفت مرة أخرى.

وأشارت منى أحمد، إلى أن مواليد برج السرطان يمكن أن يتغاضى عن حقه، ويقوم بالتسامح، ولكن يضع الأمر بداخله، مع الحذر في التعامل مع هذا الشخص لكي لا يكرر فعلته مرة أخرى.
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