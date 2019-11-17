تمنى ألا يموت مصريا.. الإرهابي ياسر العمدة يتفاخر بحصوله على الجنسية التركية

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد تفاخر الإرهابي ياسر العمدة بعد حصوله على الجنسية التركية.



وقال الإرهابي ياسر العمدة في الفيديو: "انا مواطن تركي تشرفت بالحصول على الجنسية التركية وتعتبر الجنسية التركية بالنسبة لي شيء كبير".



وتابع الإرهابي ياسر العمدة: "أشعر بإحساس مختلف الآن بعد حصولي على الجنسية التركية وبدأت أشعر بالفخر"، مضيفا:" إحنا بنحارب بقالنا سنين في مصر، ودعيت لو هتفضل مصر على حالها فاللهم لا تمتني مصريا".

