جهاد جريشة: لم أشتك من القائمة الدولية .. وكنت أريد دعم اتحاد الكرة.. فيديو

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة أنه لم يشتك من القائمة الدولية، بسبب ترتيب الحكام.



وقال جريشة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أشتك من القائمة الدولية، كنت أريد دعم اتحاد الكرة الفترة القادمة ويكونون بجانبي مثل أي اتحاد يساعد حكامه".



وأضاف: "طلبت من عمرو الجنايني الدعم لكي أكون موجودا بكأس العالم، وهاني أبو ريدة وقف بجانبي كأنه والدي، ورفع الإيقاف عني".



وأتم: "آنا آخر واحد ممكن يشتكي جمال الغندور، الدعم مطلب شرعي لكي أتواجد بكأس العالم، الاتحاد الدولي والإفريقي يعرفني ولا يشغلني ترتيبي في القائمة الدولية".