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سعيا لتحقيق حلمه المزعوم .. أردوغان ينوي شن حملة عسكرية جديدة على شمال سوريا.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
عرضت قناة " مباشر قطر"، تقريرا يكشف حقيقة أردوغان وأهداف عدوانه الغاشم على الأكراد في شمال سوريا.

وأوضح التقرير أن أردوغان يسعى إلى تنفيذ مشروع التوسع القائم على الخراب والدم من أجل استعادة الدولة العثمانية.

وأكد التقرير أن أردوغان تحدث أمام حزب العدالة والتنمية وشدد على أن بلاده لن تتردد في توسيع المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلو متر وقت الضرورة في شمال سوريا.

ولفت التقرير إلى أن أردوغان ينوي شن حملة عسكرية جديدة على شمال سوريا سعيا إلى تحقيق حلمه باستعادة الدولة العثمانية.
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