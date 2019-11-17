أخبار التوك شو .. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. وتطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
حقيقة فيديو اعتداء شابين على طفل سوداني
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا الخاص بـ اعتداء شابين على طفل سوداني، نال ضجة كبيرة وقامت جماعة الاخوان الإرهابية بنشر الفيديو وتحدثوا عن كونها نوعًا من العنصرية في مصر.
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن أحد هؤلاء الشباب المعتدين خرج في فيديو جديد اليوم، يتحدث خلاله عن العلاقة القوية والصداقة بين الشباب، وان فيديو التنمر كان مجرد مزحة قاموا بتمثيلها.
فضيحة أردوغان.. 27 ألف امرأة تركية محتجزة مع الرجال بـ سجون تركيا بلا تهمة
أكد وليد طوغان، الكاتب الصحفي، أن تركيا تعتبر الآن من الدول الـ17 المصنفة في قضايا منهجية لتعذيب وقتل النساء.
وأضاف "طوغان" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن عدد مُعتقلات النساء في تركيا زاد حتى تم نقلهم في سجون الرجال.
تصل في 4 ساعات فقط.. أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد ينشط السياحة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة من القاهرة لـ شرم الشيخ في 4 ساعات فقط.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا الطريق لا يوجد به مشاكل كثيرة مثل المتواجدة في الطريق القديم ويبدأ الطريق من عيون موسى.
اشتروها الآن.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وكبار السن
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% يوم الخميس الماضي وهو ما سيجذب المزيد من المستثمرين ويوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فئة كبيرة من الشعب من أصحاب المعاشات يأخذون المعاش ويتركوه في البنك ويعيشون على الفائدة الخاصة به وخفض سعر الفائدة يجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم.
وفاة المعزول مرسى.. مؤامرة إخوانية قطرية جديدة لـ الإساءة إلى مصر
قالت أميرة بهي الدين الكاتبة والمحامية، إن النيابة العامة في مصر عندما تحقق في واقعة وفاة المتهم محمد مرسي فهي تريد إغلاق الملف وهو ملف لا يختلف عن الكثير من الملفات، أما بالنسبة إلى العالم الخارجي إن كان مهتمًا بتلك القضية فيجب عليه الانتظار لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وبعد ذلك يقوم العالم الخارجي بالنظر إلى التحقيقات وما توصلت إليه ولكن قطر وجماعة الإخوان يواصلون مخطط استهداف الدولة ومواصلة مؤمراتهم ضد مصر واستقرارها .
أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.
وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم": "الفنان العملاق عادل إمام بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله القادم فالنتينو".
حقيقة فيديو اعتداء شابين على طفل سوداني
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا الخاص بـ اعتداء شابين على طفل سوداني، نال ضجة كبيرة وقامت جماعة الاخوان الإرهابية بنشر الفيديو وتحدثوا عن كونها نوعًا من العنصرية في مصر.
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن أحد هؤلاء الشباب المعتدين خرج في فيديو جديد اليوم، يتحدث خلاله عن العلاقة القوية والصداقة بين الشباب، وان فيديو التنمر كان مجرد مزحة قاموا بتمثيلها.
فضيحة أردوغان.. 27 ألف امرأة تركية محتجزة مع الرجال بـ سجون تركيا بلا تهمة
أكد وليد طوغان، الكاتب الصحفي، أن تركيا تعتبر الآن من الدول الـ17 المصنفة في قضايا منهجية لتعذيب وقتل النساء.
وأضاف "طوغان" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن عدد مُعتقلات النساء في تركيا زاد حتى تم نقلهم في سجون الرجال.
تصل في 4 ساعات فقط.. أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد ينشط السياحة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة من القاهرة لـ شرم الشيخ في 4 ساعات فقط.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا الطريق لا يوجد به مشاكل كثيرة مثل المتواجدة في الطريق القديم ويبدأ الطريق من عيون موسى.
اشتروها الآن.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وكبار السن
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% يوم الخميس الماضي وهو ما سيجذب المزيد من المستثمرين ويوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فئة كبيرة من الشعب من أصحاب المعاشات يأخذون المعاش ويتركوه في البنك ويعيشون على الفائدة الخاصة به وخفض سعر الفائدة يجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم.
وفاة المعزول مرسى.. مؤامرة إخوانية قطرية جديدة لـ الإساءة إلى مصر
قالت أميرة بهي الدين الكاتبة والمحامية، إن النيابة العامة في مصر عندما تحقق في واقعة وفاة المتهم محمد مرسي فهي تريد إغلاق الملف وهو ملف لا يختلف عن الكثير من الملفات، أما بالنسبة إلى العالم الخارجي إن كان مهتمًا بتلك القضية فيجب عليه الانتظار لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وبعد ذلك يقوم العالم الخارجي بالنظر إلى التحقيقات وما توصلت إليه ولكن قطر وجماعة الإخوان يواصلون مخطط استهداف الدولة ومواصلة مؤمراتهم ضد مصر واستقرارها .
أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.
وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم": "الفنان العملاق عادل إمام بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله القادم فالنتينو".