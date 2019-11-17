محمد حلمي: طموحاتي سبب رفضي عروض كثيرة

قال محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن طموحاته كانت سببًا في رفضه للعديد من العروض "غير المناسبة" خلال الفترة الأخير.



وأضاف حلمي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "وصل لي اكثر من عرض مؤخرا، من القسم الثاني في مصر، وعروض اخرى من خارج مصر، ولكنها غير مناسبة لي ولا ترضي طموحاتي".



وتابع: كل التقدير لكل الاندية، ولكن هدفك في النهاية هو ما يحسم خطواتك.



وعن تواصل فريق بلدية المحلة معه قال حلمي :" لم يصل لي اي عرض من البلدية، نادي محترم ولكنهم لم يتواصلوا معي.

