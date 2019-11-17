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رياضة

محمد حلمي يكشف كواليس التدخل الوحيد لـ رئيس الزمالك في القرارات الفنية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
محمد حلمي ومرتضي
محمد حلمي ومرتضي منصور
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حسن العمدة
كشف محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن المرة الوحيدة التي تدخل فيها رئيس النادي في قراراته الفنية.

وقال حلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لم يتدخل رئيس الزمالك في تشكيل الفريق كما كان يتردد، وأكدت هذا الأمر في أكثر من مؤتمر صحفي خلال مهمتي مع الفريق".

وأضاف: "المرة الوحيدة التي تكلم فيها رئيس الزمالك عن الفريق كانت بعد مباراة انيمبا النيجيري، وكانت عندما اعتذر أيمن حفني وكوفي عن السفر مع الفريق إلى نيجيريا بسبب مشاكل مادية خاصة بهم ورحبت بدون أي أزمة ولكنني قررت استبعادهم من قائمة المباراة التالية أمام المصري".

وأردف: "ذهبت للمعسكر في الاسكندرية بدون الثنائي، فوجئت باتصال رئيس الزمالك بـ إسماعيل يوسف مدير الكرة وقتها وطلب منه ضم الثنائي للمعسكر، ثم تحدث معي هاني زادة وأخبرني بنفس الأمر".

وتابع: "هاني زادة أكد انه يتفق معي في وجهة نظري ولكن هذا طلب رئيس الزمالك لأقرر الموافقة على ضم الثنائي واستدعاء باقي اللاعبين معهم إلى المعسكر ولكنني قمت باستبعادهم في النهاية من قائمة الـ18، وهذا الأمر أغضب رئيس النادي".
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