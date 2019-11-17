استشاري أمراض قلب يحذر من تناول المكملات الغذائية .. فيديو

قال الدكتور محمد نصر استشارى جراحة القلب بمعهد القلب القومى، إن تناول الهرمونات والمكملات الغذائية من الأشياء الخطيرة جدا على المعدة والجسم بأكمله، لأنه يترتب على تناول تلك المكملات تمدد وضعف في عضلة القلب.



وأضاف محمد نصر فى مداخلة هاتفية فى برنامج "دائرة الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشباب الذين يريدون بناء أجسامهم وعمل فورمة قوية عليهم باتباع أساليب غذائية جيدة وصحية دون الاعتماد على المكملات الغذائية.



وحذر استشارى جراحة القلب الشباب من تناول المكملات الغذائية، ونصحهم بممارسة الرياضة بشكل طبيعى دون تناول أى عقاقير.

