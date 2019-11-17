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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى اشتباكات بوليفيا إلى 9 أشخاص

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مدينة كوتشابامبا البوليفية إلى 9 أشخاص.

وقال مفوض حقوق الإنسان في كوتشابامبا نيلسون كوكس - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - "توفي 9 من إخوتنا، وهناك اثنان آخران في حالة حرجة"، وذلك وسط تقارير عن إصابة أكثر من 115 شخصا أثناء الاشتباكات.

وأعلنت السلطات البوليفية أن قوات الأمن صادرت أسلحة نارية ومتفجرات كانت بحوزة متظاهرين، وحمل موراليس -الموجود في المكسيك، التي منحته حكومتها حق اللجوء السياسي- الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين آنيز، ومعارضيه السياسيين مسؤولية سقوط القتلى.

وكان 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس قتلوا - خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش - حيث منعت السلطات أنصار موراليس من مزارعي الكوكا من دخول المدينة، واعتقلت نحو 170 شخصا.
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