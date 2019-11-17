مدرب الزمالك السابق: الوسط الرياضي ملغم وسينفجر فى أي لحظة.. فيديو

قال محمد حلمي مدرب الزمالك السابق، إن الوسط الرياضى ملغم، ويمكن أن ينفجر في أي وقت.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تائه في الكرة المصرية لكثرة التأجيلات وتغيير المواعيد، حيث يشعر وكأن الموسم الماضى لم ينقض.



وأكد أن الاستقرار والتجانس يعطى الفرقة رونقها، ولكن يوجد الكثير من المشاكل في الكرة المصرية، في المنتخب أو الأندية أو اتحاد الكرة .



وأعرب محمد حلمي عن أمله للمنتخب الأولمبي أن يكمل نجاحه ويحصل على البطولة.