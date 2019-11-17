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مدحت قريطم عن حادث وسط البلد: اللي عايز يفرح يحترم القانون والبلد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن القانون نص على فرض عقوبات لمَن يتسبب في تعطيل المرور، معلقًا على حادث "زفة عروس بالسيارات بوسط البلد".

وأضاف قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc"، أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لمَن يتعمد تعطيل المرور، وفي حالات أخرى تُسحب الرخصة لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، وحالات تصل فيها الغرامة إلى 20 ألف جنيه.

وأكمل مساعد وزير الداخلية السابق: "للأسف اللي في الفرح استغلوا وقت الفجر في غياب الخدمات المرورية.. واللي عايز يفرح يحترم القانون والبلد".

يُشار إلى أن مشرف عمليات النجدة بالقاهرة تلقى، الجمعة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب، بانقلاب سيارة ووجود ضحايا بين وفيات ومصابين.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالشارع المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب السرعة الزائدة، وتجاوزت الرصيف؛ مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.
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