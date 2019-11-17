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رياضة

محمد حلمي: عاقبت حازم إمام بسبب سكينة باسم وبعدها أجبرت على الاستقالة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:04 ص
محمد حلمي
محمد حلمي
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حسن العمدة
أكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنه رحل عن الأبيض بعد اجباره على تقديم استقالته عقب الهزيمة امام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حلمي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " عقب مباراة صن داونز "طلبوا" مني تقديم استقالتي، وبالفعل لم أتردد.

وتحدث عن واقعة قبل المباراة بطلها ثنائي الزمالك قائلا : لم أكن متواجدا في الغرفة معهم، ولكن حدثت مشادة بين باسم مرسي وحازم إمام، علمت بها بعد ذلك، عصبية حازم إمام جعلته "يمسك السكين" لباسم.

وتابع : بعد ذلك تأسف حازم امام، ولكني ابلغته بأنه خارج القائمة ولن يتدرب معي، وبالفعل تم ترحيله إلى مصر.
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