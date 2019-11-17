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رياضة

محمد حلمي عن هدفه في ثابت البطل: قلت أعمل أي حاجة في الماتش

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
محمد حلمي لاعب الزمالك
محمد حلمي لاعب الزمالك ومدربه السابق
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حسن العمدة
قال محمد حلمي لاعب الزمالك، ومدربه السابق، تعليقا على هدفه من قذيفة قوية في شباك ثابت البطل خلال مباراة الأهلي والزمالك في عام 1983 التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إنه لم يتوقع أن يكون الهدف بهذا الشكل.

وأضاف حلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سجلت هدفي في الأهلي بدون أي نية".

وأضاف: "قولت اشوط واعمل اي حاجة قبل ما اطلع من المباراة علشان كنت مصاب، قررت اسدد ويبقى اسمي عملت حاجة في الماتش لكن فوجئت بيها انها راحت في حتة صعبة على يمين ثابت البطل".

مختتمًا: "لم أتوقع أن تنتهي الكرة بهدف".
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