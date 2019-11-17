قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تكرم أمين الجامعة العربية

أعلنت قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي عن برنامج احتفالها المقرر له في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2019، برعاية جامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للتطوع.



وقررت القلادة تكريم كلا من أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، والدكتور عيسى الأنصاري، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.



كما يتضمن اليوم الثاني للاحتفال، الخميس 5 ديسمبر 2019، كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وكلمة رئيس الاتحاد العربي للتطوع.



وتهدف قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لتحفيز التنافس في الأعمال التطوعية في الوطن العربي، ونشر وتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية ، كما تهدف لتشجيع المؤسسات والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للمساهمة في العملية التنموية.

