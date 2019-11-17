نادي سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل بعام مصر روسيا 2020

وسط حضور جماهيرى كبير، نظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر، حفلا ثقافيا بمناسبة الاحتفالات بعام مصر- روسيا 2020 بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى للعلوم والثقافة بحضور مراد جاتين مدير المركز.



بدأت الاحتفالية بمعرض فنى للصور الفوتغرافية للمسرح والسينما الروسية بالساحة الخارجية للمسرح.



وتم عرض الفيلم الوثائقي الاستعراضي "المسارح فى روسيا" عن تاريخ أشهر المسارح بروسيا وخاصة مسرح البولشوى العالمي، والذى يقدم عليه أشهر عروض الباليه العالمية.



كما عرض أيضا الفيلم التسجيلي " self portrait" للمخرج "جمال السروى"، وتدور أحداثه عن قصة نجاح الفنان المصرى الشهير د. أسامة السروى أستاذ النحت بجامعة حلوان والملحق الثقافى المصرى السابق بروسيا ورحلة كفاحه من مصر إلى روسيا حتى حصوله على جائزة "بوشكين" للفنون من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



وعقب العروض أقيمت ندوة بحضور د. أسامة السروى ومخرج الفيلم و أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر.



واختتم الحفل بتقديم فراشات الباليه بمركز تنمية المواهب تابلوهات فنية راقصة حيث قدمن رقصة من الباليه الروسى بالإضافة إلى تابلوه فنى من الفلكلور المصرى تدريب د. عصام عزت.



يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية شهريا.