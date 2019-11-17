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رياضة

حلا تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز.. فيديو وصور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:31 ص
حلا محمد حسين
حلا محمد حسين
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ريهام بكير
حصدت حلا محمد حسين لاعبة نادي الشيخ زايد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز بعد الأداء المميز التي قدمته بمفردها ومع زملائها.

وقالت حلا إنها تحافظ دائما على التدريبات إلى جانب الاهتمام بالدراسة، وهو ما تحرص عليه والدتها، بتنظيم وقتها بين المران والدراسة.

ومن جانبها قالت والدتها هبة خليفة، إنها حريصة على ممارسة أبنائها للرياضة، حيث إنها تنمي مهارة وذكاء الطفل، وتوظف طاقته بشكل إيجابي.
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