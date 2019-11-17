دوري مراكز الشباب .. كل ما تريد معرفته عن المسابقة

ظهرت فكرة دوري مراكز الشباب 2013 بهدف استيعاب طاقات الشباب على مستوى الجمهورية، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم ، وبث روح الحماس وتكوين وعي رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب ، وترجع الفكرة إلي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق .



يشارك بالدوري عدد 24 مركز شباب كحد أقصى وعدد 10 مراكز شباب كحد أدنى بكل محافظة، وتقسم تلك الفرق إلى مجموعتين أو أكثر نظرًا للطبيعة الجغرافية ببعض المحافظات.



وتقام مباريات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع حرصًا من اللجنة المنظمة علي انتظام واستقرار الدوري .



بدأت التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة في الثالث من سبتمبر الجاري واستمرت حتى 25 من الشهر ذاته، وذلك للمحافظات التي يشارك بها 24 فريقا، ويستثني من التصفيات الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأوائل على مستوى المحافظة بالنسخة الماضية.



عقب انتهاء الدوري بكل محافظة وتحديد بطل المحافظة، يبدأ الدوري على مستوى الجمهورية بتصعيد أوائل المحافظات، وإجراء قرعة بين الفرق الحاصلة علي المركز الثاني لتصعيد 5 فرق ويتكون 32 فريقا من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.



يذكر أن الوزارة أعلنت انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019 / 2020 لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة 20 أكتوبر الماضي بمختلف محافظات الجمهورية ، بمشاركة 600 مركز شباب من 27 محافظة .



وبدأت مباريات الدور الأول 27 أكتوبر الماضي وتنتهي 27 نوفمبر الجاري ، فيما تبدأ مباريات الدور الثاني بداية شهر ديسمبر المقبل وتنتهي مع بداية يناير القادم ، علي أن يبدأ دور قبل النهائي بالمحافظات 8 يناير القادم والنهائي (12 -22 يناير) ، ويقام المؤتمر الصحفي وإجراء قرعة النهائيات أحد أيام 26 ، 27 ،28 يناير .



يذكر أن مركز شباب سنتريس ( المنوفية ) توج بالنسخة الماضية ، وحصل مركز شباب العمراوي ( الأسكندرية ) علي النسخة الأولى والخامسة ، ومركز شباب حصة شبشير (الغربية) على النسخة الثانية، ومركز شباب فيصل حصل علي النسخة الثالثة والرابعة من الدوري.



وبلغت جوائز النسخة الماضية 625 ألف جنيه ، حصل صاحب المركز الأول ( مركز شباب سنتريس ) علي مبلغ 350 ألف جنيه، والمركز الثاني ( مركز شباب فيصل ) يحصل على مبلغ 175 ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث ( المناصرة ) على مبلغ 100 ألف جنيه ، وذلك خلاف الجوائز المقدمة من المحافظات.



وأحرز اللاعبون حتي الأسبوع الثاني 2048 هدف خلال 475 مباراة بمختلف محافظات الجمهورية .