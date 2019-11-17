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محافظات

حقيقة رحيل سكرتير عام محافظة بورسعيد .. ونقل 3 رؤساء أحياء

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:17 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
سادت أوساط المجتمع البورسعيدى وديوان عام محافظة بورسعيد حالة من الارتباك عقب تردد خبر رحيل المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة والذي تقلد المنصب منذ تولى اللواء أركان حرب عادل الغضبان منصب محافظ بورسعيد.

ولم تؤكد المحافظة صحة الخبر من عدمه وآثرت الصمت على صفحتها الرسمية كما امتنعت القيادات عن أى تصريحات بهذا الصدد.

صدى البلد التقت بالمهندس كامل أبو زهرة الذي أكد صحة الخبر ونقله إلى ديوان عام الوزارة، مشيرا إلى أنه جاء بناء على طلبه الشخصي لظروفه الصحية.

وأكد أبو زهرة فى تصريحات خاصة أنه قضى يوم أمس بديوان عام الوزارة لحين استلام قرار النقل من بورسعيد لتسليمه إلى محافظ بورسعيد وإنهاء أعماله بالمحافظة وعلاقته كتنفيذى بالديوان العام واستلام العمل بديوان عام محافظة سوهاج.

وشدد أبو زهرة على أن نقله جاء بناء على طلبه نافيا ما ادعاه البعض بأن السبب يرجع الى توتر العلاقة بينه وبين محافظ بورسعيد، مشيدا بالفترة التى قضاها فى خدمة الباسلة تحت قيادته منذ أن كان حاكم عسكرى وحتى تقلده منصب المحافظ.

وأوضح ابو زهرة أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمحافظ بورسعيد الذى قلده المنصب ووضع به ثقته الكاملة خلال فترة عمله كسكرتير عام لبورسعيد مسقط رأسه والتي يعشق ترابها هو و المحافظ.

وأكد أبو زهرة أنه لن يتوانى عن خدمة بورسعيد واهلها ما بقى على قيد الحياة، لافتا الى انها بلده التي ولد بها وسيدفن فيها وهي التي شهدت بداياته كمهندس بالمحليات فمدير لجهاز الإنقاذ والطوارئ ورئيس لإحياء المناخ والزهور ومدينة بورفؤاد حتى حظى بثقة القيادة لتولى منصب السكرتير العام.

وأكدت المعلومات لحاق 3 من رؤساء الأحياء بسكرتير عام المحافظة فى حركة النقل الاستثنائية لبورسعيد التي صدرت من وزارة التنمية المحلية عقب عدة زيارات للجان وزارية أعدت تقاريرها للوزير الذى صدق على قرار النقل.

لتدخل بورسعيد خلال الأيام القادمة فى حالة من تغيير الدماء بجميع المناصب القيادية.
حقيقة رحيل سكرتير عام محافظة بورسعيد .. ونقل 3 رؤساء أحياء
حقيقة رحيل سكرتير عام محافظة بورسعيد .. ونقل 3 رؤساء أحياء
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