4 جلسات و11 متحدثا في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي بدبي

أعلنت الأمانة العامة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن برنامج جلسات "مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي" الذي تنظمه الجائزة يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "التسامح والسلام في الرياضة"، وذلك في فندق هيلتون الحبتور- سيتي ويتضمن 4 جلسات تضم 11 متحدثا من أجيال مختلفة وتجارب إبداعية متنوعة يتحدثون جميعا في مواضيع تنسجم مع محور المؤتمر ودور الجائزة في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.



ويبدأ التسجيل للدخول الى قاعة المؤتمر في الساعة 9 صباحا، وتنطلق اول الجلسات في الساعة 9:30 صباحا فيما تختتم الجلسة الأخيرة في الساعة 2 بعد الظهر.



وستحمل الجلسة الأولى التي يديرها الإعلامي مشعل القحطاني مدير البرامج في قناة دبي الرياضية عنوان (الرياضة لغة التسامح) ويتحدث فيها بطل الجودو المصري محمد رشوان الذي يمثل نموذجا عالميا في التنافس الشريف واللعب النظيف، حيث نال احترام العالم بعد احرازه الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، عندما فضّل عدم مهاجمة منافسه في النهائي الأولمبي بطل العالم الياباني الذي أصيب في قدمه، حيث تجنب رشوان اللعب على قدم منافسه المصابة وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن أن يفوز بالمركز الأول بالاستفادة من آلام منافسه.



كما نال العديد من الجوائز والأوسمة الرياضية العالمية والأولمبية والمصرية الى جانب وسام " الشمس المشرقة" الياباني، وبعد اعتزاله اللعب برصيد عشرات الميداليات القارية والعالمية اتجه للتحكيم ونشر الرياضة في المجتمع، وستتحدث في الجلسة أيضا دانييلا باس التي تتولى إدارة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2011، وإلى جانب عملها في الأمم المتحدة من عام 1986 إلى 1995، فقد تولت مناصب إدارية من 1996 إلى 2011 في القطاع الخاص بإيطاليا.



كما عملت مستشارًا لحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية لدى وزارة الخارجية الإيطالية ورئاسة مجلس الوزراء. وقد تولت العديد من المناصب الأخرى من بينها المستشارة الخاصة لنائب رئيس اللجنة الأوروبية، كما أنها صحفية معتمدة ومدربة حياة متعددة الثقافات.



الجلسة الثانية التي ستديرها الإعلامية ريّا رمّال من تلفزيون دبي تحمل عنوان " دبلوماسية الرياضة"، وتتحدث فيها معالي كيرستي كوفنتري وهي وزيرة الشباب والرياضة في زيمبابوي، وتشغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية كممثلة للرياضيين وكذلك عضوية هيئة اللجنة الأولمبية الأفريقية وعضوية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وإحدى أهم الرموز الرياضية العالمية، وهي تعتبر أفضل سباحة أفريقية ورمز القارة كونها واحدة من أفضل السباحات في التاريخ توجت مسيرتها بـ7 ميداليات أولمبية.



كما بلغ رصيدها في بطولات العالم 13 ميدالية وهي تكرس وقتها دومًا لتطوير مجتمعها و الرياضة في زيمبابوي و العالم، كما تشتهر أيضًا بأنشطتها الخيرية وحبها للرياضة والأطفال والحياة البرية والبيئة، ومعالي سنية بن الشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة بجمهورية تونس، التي تدعم جهود تطوير الرياضة في تونس وتشجيع فئة الشباب والاسرة على ممارسة الرياضة للجميع ودعم الرياضة النسائية و رياضة أصحاب الهمم.



وقد أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة مع وزارة الصحة و الجامعة التونسية لألعاب القوى لدعم الرياضة عموما وتطويرها في الوسط المدرسي و الجامعي، وكذلك تشجيع ممارسة أفراد المجتمع النشاط البدني.



وستكون الجلسة الثالثة مخصصة للأبطال الشباب وسيديرها الإعلامي حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، ويتحدث فيها عدد من الرياضيين العرب الشباب، وهم: بطل التايكواندو الأولمبي أحمد بوغوش من المملكة الأردنية الهاشمية، وبطلة المبارزة الأولمبية إيناس بوبكري من تونس، ونجوم أولمبياد الشباب: بطل الكاراتيه محمد عايض العسيري من المملكة العربية السعودية، وبطل الخماسي الحديث أحمد الجندي من جمهورية مصر العربية، وبطلة التايكواندو فاطمة الزهراء من المملكة المغربية، وبطل الفروسية عمر المرزوقي من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وسيكون مسك الختام مع الجلسة الرابعة والأخيرة التي تحمل عنوان "تجربة بطل" و يديرها الإعلامي يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية وسيتحدث فيها الأسطورة كارل لويس الذي يعد أعظم رياضيي ألعاب القوى على الإطلاق، شارك في أربع دورات أولمبية ونال لقب بـ"رياضي القرن" حيث فاز ب10 ميداليات أولمبية منها 9 ميداليات ذهبية، إلى جانب 10 ميداليات في بطولات العالم، و بعد اعتزاله الرياضة في 1997، كرس كارل معظم وقته وطاقته للأعمال الخيرية ومؤسسات اللياقة للشباب، كما أصبح سفيرا لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وأطلق شركة تُعنى بتمكين الشباب والبالغين، وتسعى لتحسين ظروف حياتهم من خلال النشاط البدني والحياة الصحية.



وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن مبادرة جديدة تطلقها "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" لدعم الرياضيين المبدعين الشباب، كما سيتم توقيع اتفاقيات شراكة بين الجائزة وعدد من الشركات الحكومية والخاصة.